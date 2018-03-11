Soroptimist Kulübü’den Bizimköy’e ziyaret

İzmit Soroptimist Kulübü Başkanı Yelda Teker ve yönetim kurulu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nun sosyal sorumluluk projesi Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ne ziyarette bulundu. Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar’dan merkez hakkında bilgi alan İzmit Soroptimist Kulübü Başkanı Yelda Teker ve yönetim kurulu üyeleri kadın çalışanlar ile birlikte yemek yedi.

HEDİYE SUNUMU YAPILDI

Daha sonra kulübün İletişim Sorumlusu Gonca Karaalp kısa bir konuşma gerçekleştirerek çalışma hayatının öneminden söz etti. İzmit SoroptimistKulübü üyelerinin Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi çalışanlarına hediye sunması ile program sona erdi.