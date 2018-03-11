Akça Koca Platformu gençleri dinledi

Akça Koca Kültür Platformu’nun 12. Gençlerle Başbaşa programı Emex Otel’de gerçekleştirildi. Platform Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu ev sahipliğindeki programın konuşmacıları Kırgızistanlı ZhakshylykSharshekov, Özbekistanlı GulinaYusupova, Türkmenistanlı Aygül Agayevaoldu.
TECRÜBELERİNİ AKTARDILAR
Akça Koca Kültür Platformu üyelerinin geniş katılım gösterdiği programda Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yapan Özbek, Kırgız ve Türkmen öğrenciler ülkelerinin fiziki, kültürel, ekonomik ve sosyo-politik şartları hakkında bilgiler verdi. Türkiye tecrübelerini, Türkiye’ye gelmeden önceki, geldikten sonraki bakış açılarını ve düşüncelerini aktardılar.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz