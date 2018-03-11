Akça Koca Platformu gençleri dinledi

Akça Koca Kültür Platformu’nun 12. Gençlerle Başbaşa programı Emex Otel’de gerçekleştirildi. Platform Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu ev sahipliğindeki programın konuşmacıları Kırgızistanlı ZhakshylykSharshekov, Özbekistanlı GulinaYusupova, Türkmenistanlı Aygül Agayevaoldu.

TECRÜBELERİNİ AKTARDILAR

Akça Koca Kültür Platformu üyelerinin geniş katılım gösterdiği programda Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yapan Özbek, Kırgız ve Türkmen öğrenciler ülkelerinin fiziki, kültürel, ekonomik ve sosyo-politik şartları hakkında bilgiler verdi. Türkiye tecrübelerini, Türkiye’ye gelmeden önceki, geldikten sonraki bakış açılarını ve düşüncelerini aktardılar.