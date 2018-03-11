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Konak’tan Pepsico kadın çalışanlarına anlamlı seminer

Konak Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Pepsico Fabrikası’nın kadın çalışanlarına “Ailede Kadın Mucizesi” konulu seminer verdi.

İlimizin önemli sağlık kuruluşlarındanÖzel Konak Hastanesi sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında kadın, çocuk, aile ve eğitime yönelik seminerleri ile öne çıkmaya devam ediyor. Son olarak uzun yıllardır ilimizde üretim yapan ve birçok kadın çalışanı istihdam eden Pepsico Fabrikası’nın kadın çalışanlarına 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında seminer verildi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Uzman Psikolog Angela Örge tarafından verilen seminerde “Ailede Kadın Mucizesi” başlığı altında, aile içi iletişim ve kadının aile ve toplumdaki rolüne değinildi. Seminer sonunda Psikolog Örge, katılımcıların sorularını yanıtladı. Pepsico çalışanları özel günlerindeki anlamlı seminer için Konak Hastanesi yetkililerine ve Agela Örge’ye teşekkürlerini iletti.

Bugün 13:54 TSİ - Eğitim

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