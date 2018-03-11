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Bugün 13:57 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 13:59 TSİ )

Çocuklar için hastane eğlenceli bir hal aldı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafında hasta ve hasta yakınlarının çocukları için hayata geçirilen oyun alanına ilgi devam ediyor.

Çocukların kendilerine ait bir ortamda olmanın rahatlığı ve güveni içinde muayene olmalarını sağlamak amacı ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından Alikahya Yerleşkesi çocuk polikliniklerinin bulunduğu katta çocuk bekleme salonu oluşturuldu. Çocuk oyun alanı ile hastaneye tedavi olmaya gelen çocukların endişelerini engellemek, onları rahatlatmak, rehabilite etmek ve tedavi sürecinde eğlenceli zaman geçirebilmelerini sağlamak hedeflendi.

“ONLAR DA AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEK”

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, “Her çocuk o kadar değerli ki tüm kötülüklerden, tüm olumsuzluklardan uzak tutulmak hepsinin hakkı. Hepsi bir gün büyüyecek. Bugün siz onlara ne verir, ne sunarsanız inanın yarın onlar da size aynı şekilde karşılık verecek. Bu sebeple tüm büyükler onlara olan davranışlarında çok dikkatli olmalıdır” dedi.

Bugün 13:57 TSİ - Eğitim

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