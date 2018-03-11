Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:58 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 13:59 TSİ )

Huriye Pak’tan ‘Çay Gecesi’

Derince Pakmaya Huriye Pak İlkokulu Okul Aile Birliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çay Gecesi düzenledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Derince’de eğitim veren Pakmaya Huriye Pak İlkokulu Çay Gecesi düzenledi. Okul aile birliğinin ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Pakmaya Huriye Pak İlkokulu Müdürü Halil Öztürk, müdür yardımcıları, okul aile birliği yönetimi, veliler ve öğrenciler katıldı. Okul Çay Gecesi, yemek ikramlarının ardından sona erdi.

Bugün 13:58 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Papağana sürpriz doğum günü partisi! mask
Papağana sürpriz doğum günü partisi!
Okullar tatil mi? mask
Okullar tatil mi?
AFKOM'dan soğuk hava ve yağış uyarısı mask
AFKOM'dan soğuk hava ve yağış uyarısı
Yıllar mutluluklarını eksiltmedi mask
Yıllar mutluluklarını eksiltmedi
Yavuz Teknik Anadolu Lisesi geleceğin gurmelerini yetiştiriyor mask
Yavuz Teknik Anadolu Lisesi geleceğin gurmelerini yetiştiriyor
Aybars delikanlı oldu mask
Aybars delikanlı oldu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını! mask
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını!
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı! mask
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı!
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile... mask
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile...
Böyle sac kavurma olur mu? mask
Böyle sac kavurma olur mu?
Hastanelerde devrim gibi karar! mask
Hastanelerde devrim gibi karar!

GALERİ

Emlakçıların kongresinde gerginlik! mask
Emlakçıların kongresinde gerginlik!
Otomobil köpeğe çarptı! mask
Otomobil köpeğe çarptı!
Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler mask
Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler
Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı mask
Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı
Vali Aksoy “Ben Artvin’in damadıyım” mask
Vali Aksoy “Ben Artvin’in damadıyım”
Sanayi Sitesi’nde yeni kapı açılmasına onay çıkmadı! mask
Sanayi Sitesi’nde yeni kapı açılmasına onay çıkmadı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR