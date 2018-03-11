8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Derince’de eğitim veren Pakmaya Huriye Pak İlkokulu Çay Gecesi düzenledi. Okul aile birliğinin ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Pakmaya Huriye Pak İlkokulu Müdürü Halil Öztürk, müdür yardımcıları, okul aile birliği yönetimi, veliler ve öğrenciler katıldı. Okul Çay Gecesi, yemek ikramlarının ardından sona erdi.
Bugün 13:58 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 13:59 TSİ )
Huriye Pak’tan ‘Çay Gecesi’
Derince Pakmaya Huriye Pak İlkokulu Okul Aile Birliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çay Gecesi düzenledi.
Bugün 13:58 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz