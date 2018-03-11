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Sarıeroğlu’ndan eski hükümlü işçilere müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, kamuda ve belediyelerde çalışan eski hükümlülerle ilgili de çalışma yapıldığını açıklayarak ‘Terör ve çocuk istismarına bulaşmamız eski hükümlü kardeşlerimizi de kadroya alacağız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, eski hükümlülerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Eski hükümlülerin kadroya geçişleri ile ilgili de var olan sıkıntıları ifade eden Sarıeroğlu, “Buradan ilk defa açıklıyorum. Taşeron işçilerle ilgili süreç 2 Nisan’a kadar devam edecek, sonra terörle bağlantısı olmayan, cinsel saldırı, çocuk istismarı gibi suçları asla kabul etmeyeceğiz. Ama bunun dışında şimdiye kadar çalışan eski hükümlü kardeşlerimizin de kadroya geçişlerindeki belirsizliği gideceğiz. 3 Nisan’dan itibaren inşallah bu geçişleri gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

GEÇİCİ İŞÇİLER

Bakan Sarıeroğlu, ayrıca yine kamuda geçici işçilerin kadroya alınmaması konusunda da çalışma yaptıklarını belirterek, “Geçici işçilerle ilgili askere, giden doğum iznine ayrılanların yerine çalışanlar var. Hizmet sözleşmeleri devam ediyorsa 4 Aralık kriterine bakmadan hepsini kadroya geçireceğiz” dedi. Bakan Sarıeroğlu, yine emekliği dolmuş taşeron işçilerin de kadroya geçirilerek işlerine devam ettirileceğini açıkladı.

Bugün 14:19 TSİ - Ekonomi

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