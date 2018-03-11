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İşte Serdar Kaman'ın yönetimi!

İYİ Parti Kocaeli bugün ilk kongresini gerçekleştirdi. Serdar Kaman'ın tek aday olarak girdiği kongrede yönetimi de netleşti.

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevine atama yoluyla gelen mevcut başkan Serdar Kaman, tek aday olarak girdiği İYİ Parti Kocaeli İl 1. Olan Kongresi sonucunda seçilmiş başkan oldu.

SERDAR KAMAN’IN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Listesi

Ahmet Elgür, Ahmet Yeşil, Ali Davru, Ali Ekşi, Ali Yılmaz, Ayhan, Kedikli, Baha Yavuz, Huriye Banu Canayakın, Bilge Bekil, Burak Örçen, Cemil Uslu, Çağlar Özer, Dicle Akın, Elmas Kayhan, Ercan Sarıkaya, Erdal Baykara, Ersin Soykan, Fatih Kürşat Demir, Fatma Ebru Bağdat, Fuat Berna, Güzin Aşkın, Alparslan Atalı, Hatem Soysal, Hayati Temügen, Hüseyin Çıldır, İbrahim Şahin, İdris Türkten, İsmail Eroğlu, İsmail Kaya, Kaan Dilmen, Kemal Şeker, Medet Polat, Mehmet Sinan Minareci, Mehmet Şeref Uzunal, Melik Fırat Taşer, Murat Atar, Murat Dinçer, Mükerrem Ocakoğlu, Neslihan Hilal, Cantimur Kara, Neslihan Zorlu, Neşe Kıldıran, Nezir Yakar, Nuray Savcı Güçlü, Orhan Çakar, Orhan Kılınçsoy, Özcan Avcı, Raşit Pulat, Renan Argun Kıran, Reyhan Gökbayrak, Rıza Güven Usta, Ruhan Tekcan, Salih Burak Çerezci, Selçukhan Köse, Pelin Coştur Filiz, Selman Gürpınar, Şükrü Topallar, Tamer Ahmet Üçal, Tuğba Kavşut, Turgut Karagöz, Veli Başkurt, Yaşar Kardaş, Zeyyat Şenol, Ayşegül Babacan, Nihal Kupşi, Çağla Gündoğdu, Ahmet Aydın, Berkay Yağcı, Mümin Kozan, Halil Kaya, Ali Gürses, Gültekin Şener

Disiplin Kurulu Asil

Resul Patan, Ahmet Metin, Çimen Çakım, Emine Şimşek, Muhammet Komut, Mustafa Ağı, Recep Akbaba, Gülşah Öztürk, Hasan Güray Kondu

Üst Kurulu Delegeleri

Serdar Kaman, Ufuk Turan, Nusret Acur, Ekrem Korkmaz, Beyler Sevindik, Emin Yılmaz, Ömer İbrahim Toyran, Esra Tolu, Hilal Altınay, Büşra Karademir, Şaban Gencer, Mehmet Baş, İdris Türkten, Ercan Sarıkaya, Harun Demirkaya, Turgut Karagöz, Muhammet Ertürk, Ahmet Yeşil, Fuat Berna, Orhan Çakar, Mükerrem Ocakoğlu, Recai Gönenç

Bugün 14:30 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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