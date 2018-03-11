Akkurt Secret Garden’dan doktorlara özel kampanya

Kocaeli’nin önde gelen firmalarından Akkurt Group’un Başiskele - Yuvacık’ta başladığı “Manzarası Mavi, Doğası Yeşil” temalı projesi SECRET GARDEN; ev sahibi olmak ya da yatırım yapmak isteyen doktorlara özel fırsatlar sunuyor. 2018 Aralık ayında teslimlere başlanacak Akkurt Secret Garden’da 7-21 Mart 2018 tarihleri arasında doktorlara özel indirimler uygulanacak. 5 blokta, 2+1’den 4+1’e kadar toplam 106 konuta sahip olan projeden konut almak isteyen doktorların bu tarihler arasında Secret Garden - Yuvacık satış ofisini ziyaret etmeleri yeterli.

DOKTORLARA JEST

Akkurt Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Akkurt, SECRET GARDEN projesinde 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle doktorlara özel bir jest yapmak istediklerini söyledi. İnşaatın hızla ilerlediğini ve projenin örnek dairesinin birkaç gün içinde hazır olacağını belirten İlhan Akkurt, yeni bir konut sahibi olmak ya da birikimlerini değerlendirerek yatırım yapmak isteyen tüm doktorlarımızın Kocaeli’nin gözde merkezi Yuvacık’ta bulunan SECRET GARDEN projesine davet etti.

DENİZ VE ORMAN

İzmit merkeze 6 km, Başiskele Sahil’e 2 kilometre mesafede yer alan SECRET GARDEN’da daireler; 325 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Merkezi konumunun yanı sıra deniz ve orman manzarasını da bir arada sunan projede 120 m2 ile 253 m2 arasında ölçülere sahip 16 farklı daire tipi bulunuyor.