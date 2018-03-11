Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:35 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:37 TSİ )

Futbola 5 dakika 'okuma' arası

Samsun Valiliğinin başlattığı "Samsun için okuma vakti" etkinliğine Türkiye Master ve Veteran Futbol Ligi'nde mücadele eden Samsun Metro Veteran ile Çorum Veteranlar da destek verdi.

Türkiye Master ve Veteran Futbol Ligi Orta Karadeniz Grubu'nda Samsun Metro Veteran ile Çorum Veteranlar arasında oynanan maçta 5 dakika ara verilerek kitap okundu. Samsun Valiliğinin başlattığı "Samsun için okuma vakti" etkinliğine Türkiye Master ve Veteran Futbol Ligi'nde mücadele eden her iki ekibin oyuncuları ve maçın hakemleri destek verdi. Ligin 8. haftasında Samsun'da iki takım arasında oynanan maçta, başlama düdüğünün çalmasının ardından hakem, mücadeleye 5 dakika kitap okuma arası verdi. İki takımın futbolcuları ile hakemlerin 5 dakika kitap okuması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Yedek kulübesinde bekleyen futbolcular ise oyuna dahil oluncaya kadar kitap okumayı sürdürdü.

Celil Sağır: "Herkesin kitap okumasını tavsiye ediyorum"

Geçmişte Samsunspor ve Fenerbahçe'de de forma giyen Samsun Metro Veteran oyuncusu Celil Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumanın yaşı ve yerinin olmadığını göstermek istediklerini söyledi. Kitap okumanın insanı mutlu ettiğine işaret eden Celil Sağır, "İnsanın insan olmasını öğretiyor. Herkesin kitap okumasını tavsiye ediyorum." dedi. Eski futbolcu Mehmet Nas ise maça kitap okuma arası verdiklerine işaret ederek, "Biz futbolcular olarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Kitap okuma alışkanlığını çocuklara kazandırmak istedik. İnsanlar televizyonların başında saatlerce vakit geçiriyor, hiçbir şey öğrenmeden beyin yoruyor. Bence aileler arasında günlük en az bir saat kitap okuma zamanı oluşturulabilir. Hem çocuklar için hem de bizim için daha eğlenceli olur. Kitap sayesinde hayatla ilgili yeni şeyler öğrenmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Bugün 15:35 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Payas yenilgisinin nedenleri… mask
Payas yenilgisinin nedenleri…
Sınırda Kocaelispor atkısı açtılar mask
Sınırda Kocaelispor atkısı açtılar
‘Tepe’de ‘Gül’ler açtı mask
‘Tepe’de ‘Gül’ler açtı
Bu kadar da yatılmaz ki mask
Bu kadar da yatılmaz ki
Büyük Derbent, 16 puan fark yaptı mask
Büyük Derbent, 16 puan fark yaptı
Futbola 5 dakika 'okuma' arası mask
Futbola 5 dakika 'okuma' arası
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını! mask
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını!
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı! mask
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı!
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile... mask
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile...
Böyle sac kavurma olur mu? mask
Böyle sac kavurma olur mu?
Hastanelerde devrim gibi karar! mask
Hastanelerde devrim gibi karar!

GALERİ

İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan mask
İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan
Emlakçıların kongresinde gerginlik! mask
Emlakçıların kongresinde gerginlik!
Otomobil köpeğe çarptı! mask
Otomobil köpeğe çarptı!
Belediye işçileri, bedenleriyle Afrin mesajı gönderdi mask
Belediye işçileri, bedenleriyle Afrin mesajı gönderdi
Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler mask
Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler
Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı mask
Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR