Futbola 5 dakika 'okuma' arası

Türkiye Master ve Veteran Futbol Ligi Orta Karadeniz Grubu'nda Samsun Metro Veteran ile Çorum Veteranlar arasında oynanan maçta 5 dakika ara verilerek kitap okundu. Samsun Valiliğinin başlattığı "Samsun için okuma vakti" etkinliğine Türkiye Master ve Veteran Futbol Ligi'nde mücadele eden her iki ekibin oyuncuları ve maçın hakemleri destek verdi. Ligin 8. haftasında Samsun'da iki takım arasında oynanan maçta, başlama düdüğünün çalmasının ardından hakem, mücadeleye 5 dakika kitap okuma arası verdi. İki takımın futbolcuları ile hakemlerin 5 dakika kitap okuması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Yedek kulübesinde bekleyen futbolcular ise oyuna dahil oluncaya kadar kitap okumayı sürdürdü.

Celil Sağır: "Herkesin kitap okumasını tavsiye ediyorum"

Geçmişte Samsunspor ve Fenerbahçe'de de forma giyen Samsun Metro Veteran oyuncusu Celil Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumanın yaşı ve yerinin olmadığını göstermek istediklerini söyledi. Kitap okumanın insanı mutlu ettiğine işaret eden Celil Sağır, "İnsanın insan olmasını öğretiyor. Herkesin kitap okumasını tavsiye ediyorum." dedi. Eski futbolcu Mehmet Nas ise maça kitap okuma arası verdiklerine işaret ederek, "Biz futbolcular olarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Kitap okuma alışkanlığını çocuklara kazandırmak istedik. İnsanlar televizyonların başında saatlerce vakit geçiriyor, hiçbir şey öğrenmeden beyin yoruyor. Bence aileler arasında günlük en az bir saat kitap okuma zamanı oluşturulabilir. Hem çocuklar için hem de bizim için daha eğlenceli olur. Kitap sayesinde hayatla ilgili yeni şeyler öğrenmiş oluruz." ifadelerini kullandı.