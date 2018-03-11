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Gölcüklü bakkallarda başkan değişmedi

Gölcük Bakkallar Büfeler ve Tekel Bayileri Odası olağan genel kurulunda Faruk Hikmet Kesgin yeniden başkan seçildi.

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Faaliyet raporlarının okunmasının ardından konuşma yapan Kesgin, üyelerden odaya destekleri beklediğini ifade ederek, birçok başarıları birlik ve beraberlikle gerçekleştirdiklerini söyledi. Kongreye katılımın yüksek olmasından dolayı memnun olduğunu ifade eden Kesgin, "Bugün her ne kadar az da olsa yapılan etkinliklerde sizlerin desteğinizle olmuştur. Bizler bir olalım beraber olalım." dedi. Konuşmaların ardından yapılan seçimde,Kesgin yeniden başkan seçildi.

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