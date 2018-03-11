Böbreklerinden rahatsızlanan ve birkaç gündür Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde tedavi gören, Gölcük’te spor yazarlığı yapan 80 yaşındaki Güner Balay hayatını kaybetti. İki çocuk babası ve spor camiasında tanınan bir isim olan Güner Balay'ın cenazesi yarın (12 Mart Pazartesi) Merkez Camii'nden kaldırılıp 17 Ağustos mezarlığına defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 16:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:13 TSİ )
Güner Balay hayatını kaybetti
Kocaeli'de Spor camiasının tanınan isimlerinden 80 yaşındaki Güner Balay hayatını kaybetti.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 16:07 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz