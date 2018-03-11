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Güner Balay hayatını kaybetti

Kocaeli'de Spor camiasının tanınan isimlerinden 80 yaşındaki Güner Balay hayatını kaybetti.

Böbreklerinden rahatsızlanan ve birkaç gündür Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde tedavi gören, Gölcük’te spor yazarlığı yapan 80 yaşındaki Güner Balay hayatını kaybetti. İki çocuk babası ve spor camiasında tanınan bir isim olan Güner Balay'ın cenazesi yarın (12 Mart Pazartesi) Merkez Camii'nden kaldırılıp 17 Ağustos mezarlığına defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Bugün 16:07 TSİ - Asayiş

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