Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:15 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:19 TSİ )

"Kargo" dediler kapıyı açan kadını dövüp, boğazına bıçak dayadılar!

İzmit'te, kimliği belirsiz 3 kişi, kargo getirdikleri yalanıyla kapıyı açtırdıkları Fatma Vonal'ı (66) dövüp, ellerini bağlayarak boğazına bıçak dayadı. Vonal'ın sipariş verdiği çilekleri getiren market çalışanı zili çalınca, hırsızlar kaçtı.

Geçen9 Mart tarihinde kimliği belirsiz 3 kişi, Hacı Hızır Mahallesi'ndekilüks bir sitede oturan Fatma Vonal'un dairesinin kapısını çaldı. 'Kim o' diye seslenenFatma Vonal, kargo cevabını alınca, marketeverdiği çilek siparişinin geldiğini zannederek kapıyı açtı. Hemen içeriye dalan 3 kişi, Varol'un ağzınıkapatıp, ellerini bağlayarak, boğazına bıçakdayadı. Şüpheliler,darp ettikleri Fatma Vonal'ı bırakıp evdeki değerli eşyaları aramaya başladı. Bu sırada sipariş verdiği çileği getiren market çalışanı, zile bastı.Paniğe kapılan hırsızlar, bir süre bekledikten sonra kapıdan çıkıp, kaçtı.

KURTULUNCA KIZINI ARADI

Kendi imkanlarıyla ellerini çözen Fatma Vonal,kızı Melek'i arayarak yaşadıklarını anlattı. Melek Vonal'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Fatma Vonal, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yüzünde ve vücudunda darp izleri bulunan Fatma Vonal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"KARGA DİYEN KİMSEYE KAPIYI AÇMAM"

Olayın şokunu yaşayan Fatma Vonal, "Kızım evden çıktı, ben de yatıyordum, böbrek hastasıyım. Kapıyı açar açmaz bir çocuk ağzımı kapattı, merdivenlerin üzerinden çıkan bir çocuk ikisi birden beni yere yatırdılar, ittiler. Sonra ağzımı kapatmaya çalışırken yumrukladılar, devamlı yumrukladılar. Sonra biri geldi odadan bir şeyler aldı, ellerimi bağladı. Gözümü kapattıktan sonra, sırtıma bir yumruk bir tekme atıldı. 3 kişi olduklarını anladım o zaman. Ondan sonra bıçağı devamlı kaldırdı, bak sus bıçaklayacağız diyerek. En son bir ara gözlerim karardı, tekrar kendime geldim, birden aşağıdan zilin çalındığını duydum. Ben açamayınca çocuk beklemiş, çilekleri nereye götüreyim demiş, korumaya gitmiş. Ondan sonra bunlar öyle bir paniklediler ki, öyle bir korktular ki birden üzerimden kalktı hafiflik baktım ki kaçıyorlar. Kaçtıkları gibi birden kapıyı örttüm ve kızımı aradım. Bir daha kargo diyenkimseye açmayacağım kapıyı" dedi.

KIZI, KOMŞULARA SİTEM ETTİ

Annesinin böyle bir olayla karşı karşıya gelmesinden büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Melek Vonal, "Sabahın 10'unda güvenlikli bir sitede kapı açık, kadın bağırıyor, bir komşu bile duymuyor. İşin enteresan tarafı artık komşuluk da bitmiş. Ben buradan kusura bakmasınlar ama gerçekten komşularıma da üzülüyorum, yani onlarla aynı apartmanda oturduğum için. Ben en ufak bir ses olsa duyarlı olup açardım kapıyı. Kapı açık ve kadın bağırıyor, karşı komşum, üst komşum hepsi evde, sonradan geliyorlar. Duymuşlar ama çocuk sesi falan filan deniliyor. Güvenliğin o ara başka bir işi var. Kameralı bir sistem. Ben anlamadım, yani bunlar bizim başımıza nasıl geldi" diye konuştu.

Bugün 16:15 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını! mask
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını!
Eve gelen cezalar şok etti, aracına binemez oldu! mask
Eve gelen cezalar şok etti, aracına binemez oldu!
Yaşlı adamın cesedi bulundu! mask
Yaşlı adamın cesedi bulundu!
Gebze'de 2 kadına tecavüz ve gasp şüphelisi 4 kişi yakalandı mask
Gebze'de 2 kadına tecavüz ve gasp şüphelisi 4 kişi yakalandı
Alkollü sürücü, ehliyetsiz sürücüye çarptı: 2 yaralı mask
Alkollü sürücü, ehliyetsiz sürücüye çarptı: 2 yaralı
Dün akşamdan beri haber alınamıyor! Gören duyan varsa... mask
Dün akşamdan beri haber alınamıyor! Gören duyan varsa...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını! mask
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını!
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı! mask
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı!
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile... mask
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile...
Böyle sac kavurma olur mu? mask
Böyle sac kavurma olur mu?
Hastanelerde devrim gibi karar! mask
Hastanelerde devrim gibi karar!

GALERİ

İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan mask
İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan
Emlakçıların kongresinde gerginlik! mask
Emlakçıların kongresinde gerginlik!
Otomobil köpeğe çarptı! mask
Otomobil köpeğe çarptı!
Belediye işçileri, bedenleriyle Afrin mesajı gönderdi mask
Belediye işçileri, bedenleriyle Afrin mesajı gönderdi
Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler mask
Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler
Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı mask
Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR