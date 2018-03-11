Sınırda Kocaelispor atkısı açtılar

Kocaelispor – Payasspor karşılaşması dün oynanmış ve Kocaelispor'un 3 maçlık galibiyet serisi bozulmuştu. Deplasmanda Kocaelispor’u yalnız bırakmayan taraflarlar arasında şehrimizde İboday olarak tanınan İbrahim Karaboğa da vardı. Her deplasmanda olduğu gibi bu karşılaşmada da tribünde hazır bulunan İboday, karşılaşma sonrasında sınırdaki askerleri ziyaret etti. İboday, şans eseri bir de İzmitli askerle tanıştı.

İzmitli Mustafa’dan Hemşerilerine Selam

Afrin sınırında görev yapan ve askerimiz İzmitli Mustafa ve İboday arasındaki samimi bir sohbet gerçekleşti. Sınırda vatani görevini gerçekleştiren ve şehitlik mertebesi için her zaman hazır olduğunu belirten Mustafa, bütün hemşerilerine selam yolladı. Türkiye’nin her yanından otobüsler dolusu insanın bölgede görev yapan askerleri ziyarete geldiğini aktaran Mustafa, annelerin oğullarını ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandığını aktardı. Ziyarete gelen annelerin yanında evlerinde yaptıkları yemekleri de getirdiğini ifade eden İzmitli Mustafa, askerlerin moralinin tam olduğu söyledi.