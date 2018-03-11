Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:05 TSİ- Spor ( G : Bugün 17:47 TSİ )

Gölcük, 90'da attı 90+'da yedi: 1-1

Gölcükspor, dün evinde, play-off için mücadele veren Van Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. 89’da Berke Bıyık Gölcükspor’a üç puanı getiren golü attı. 90-5’de Muhammet Serdar Yazıcı skoru 1-1 olarak belirledi.

Gölcükspor ile Van Büyükşehir Belediyespor arasındaki zorlu karşılaşmayı Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Van İl ve İlçe Derneği Başkanı Kenan Çelik, Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Şevket Yenitürk da takip etti. Kardeş takım olan Gölcükspor ile Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp başkanları birbirlerine çiçek verdi.

ÜÇ PUAN İÇİN ÇIKTI

Geçen hafta Erokspor ile kendi evinde Erokspor ile 0-0 berabere kalan Gölcükspor, dün yine kendi evinde konuk ettiği zorlu rakibi Van Büyükşehir Belediyespor karşısında mutlak üç puan için mücadele verdi. Kırmızı Siyahlı temsilcimiz, dünkü karşılaşmaya Sercan Yılmaz , Furkan Sakı, Furkan Özyapı, Sedat Cengiz, Ahmet Kutluer, İbrahim Demirer, Berke Bıyık , Oktay Balcı, Selim Dedekoç, Onur Özcan ve Murat Can Koçak ilk onbiriyle mücadele verdi. Geçen hafta sarı kart cezalısı Sedat Cengiz dünkü karşılaşmada takımdaki yerini aldı.

İLK YARIDA ÜSTÜN OYNADI

Maça çok hızlı başlayan Gölcükspor, 3’ncü dakikada Berke yüzde yüz net gol pozisyonunda yararlanamadı. 6’ncı dakikada Sedat ile Berke’nin paslaşmasında son olarak topla buluşan Berke yerden sert vurdu. Topu rakip defans uzaklaştırdı. Maçın 20’nci dakikasında rakip cezasahası serbet vuruş kazanan Gölcükspor Sedat’ın sert vuruşu kaleci son anda kornere çeldi. 30 ve 32’de Ahmet Kutluer’in ortasında cezasahası içinde topla buluşan Oktay yüzde yüz gol pozisyonundan yararlanamadı.karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

MÜCADELE DE GOL OLMADI

Maçın ikinci yarısında 50’nci dakikasında sağ çaprazdan topla buluşan Berke yerden sert şutu kaleye paralel olarak auta gitti. Maçın 57’nci dakikasında Rakip cezasahası içinde topla buluşan Oktay yerden sert vurdu. Van Büyükşenir Kalecisi gole izin vermedi. Karşılaşmanın son on dakikasında biraz toparlanan konuk ekip, etkili mücadele vermesine rağmen Gölcükspor Kalecisi Sercan Yılmaz gole izin vermedi. Maçın 89’ncu dakikasında Furkan Sakı’nın pası ile topla buluşan Berke Gölcükspor’u 1-0 öne geçirdi. 90-5’de Muhammet Serdar Yazıcı skoru 1-1 yaptı. Mücadele bu sonuçla bitti.

GÖLCÜKSPOR: 1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1

STAT: Gölcük Şehir

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu ***, Kenan Özcan ***, Akın Karabacak ***

GÖLCÜKSPOR: Sercan Yılmaz ***, Furkan Sakı ***, Furkan Özyapı ** (Dk. 58 Cenk Cengiz **), Sedat Cengiz ***, Ahmet Kutluer ** (Dk. 58 Ömer Faruk Boz **), İbrahim Demirer ***, Berke Bıyık ***, Oktay Balcı ** (Dk. 69 Emre Kart *), Selim Dedekoç **, Onur Özcan **, Murat Can Koçak **

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Bilgin ***, Zekeriya Çakırca **, Emre Toptan ***, Fahrettin Bıyıklı **, Muhammet Serdar Yazıcı ***, Haydar Deniz **, Mutlu İlengöz **, Fatih Nurullah Turan ** (Dk. 46 ** Emrah Tacir *), Burak Yılmaz ** (Dk. 75 Tayfun Aydoğan *), Gökhan Ünal ***, Ali Kuleli ** (Dk. 46 Serdar Cansu **)

GOLLER: Berke Bıyık Dk. 89, Muhammet Serdar Yazıcı Dk. 90-5

SARI KARTLAR: İbrahim Demirer Dk. 40 (Gölcükspor), Fatih Nurullah Turan DK. 39, Emrah Tacir Dk. 69 (Van)

Bugün 17:05 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Payas yenilgisinin nedenleri… mask
Payas yenilgisinin nedenleri…
Sınırda Kocaelispor atkısı açtılar mask
Sınırda Kocaelispor atkısı açtılar
‘Tepe’de ‘Gül’ler açtı mask
‘Tepe’de ‘Gül’ler açtı
Bu kadar da yatılmaz ki mask
Bu kadar da yatılmaz ki
Büyük Derbent, 16 puan fark yaptı mask
Büyük Derbent, 16 puan fark yaptı
Futbola 5 dakika 'okuma' arası mask
Futbola 5 dakika 'okuma' arası
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını! mask
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını!
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı! mask
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı!
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile... mask
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile...
Böyle sac kavurma olur mu? mask
Böyle sac kavurma olur mu?
Hastanelerde devrim gibi karar! mask
Hastanelerde devrim gibi karar!

GALERİ

İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan mask
İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan
Emlakçıların kongresinde gerginlik! mask
Emlakçıların kongresinde gerginlik!
Otomobil köpeğe çarptı! mask
Otomobil köpeğe çarptı!
Belediye işçileri, bedenleriyle Afrin mesajı gönderdi mask
Belediye işçileri, bedenleriyle Afrin mesajı gönderdi
Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler mask
Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler
Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı mask
Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR