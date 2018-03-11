Gölcük, 90'da attı 90+'da yedi: 1-1

Gölcükspor ile Van Büyükşehir Belediyespor arasındaki zorlu karşılaşmayı Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Van İl ve İlçe Derneği Başkanı Kenan Çelik, Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Şevket Yenitürk da takip etti. Kardeş takım olan Gölcükspor ile Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp başkanları birbirlerine çiçek verdi.

ÜÇ PUAN İÇİN ÇIKTI

Geçen hafta Erokspor ile kendi evinde Erokspor ile 0-0 berabere kalan Gölcükspor, dün yine kendi evinde konuk ettiği zorlu rakibi Van Büyükşehir Belediyespor karşısında mutlak üç puan için mücadele verdi. Kırmızı Siyahlı temsilcimiz, dünkü karşılaşmaya Sercan Yılmaz , Furkan Sakı, Furkan Özyapı, Sedat Cengiz, Ahmet Kutluer, İbrahim Demirer, Berke Bıyık , Oktay Balcı, Selim Dedekoç, Onur Özcan ve Murat Can Koçak ilk onbiriyle mücadele verdi. Geçen hafta sarı kart cezalısı Sedat Cengiz dünkü karşılaşmada takımdaki yerini aldı.

İLK YARIDA ÜSTÜN OYNADI

Maça çok hızlı başlayan Gölcükspor, 3’ncü dakikada Berke yüzde yüz net gol pozisyonunda yararlanamadı. 6’ncı dakikada Sedat ile Berke’nin paslaşmasında son olarak topla buluşan Berke yerden sert vurdu. Topu rakip defans uzaklaştırdı. Maçın 20’nci dakikasında rakip cezasahası serbet vuruş kazanan Gölcükspor Sedat’ın sert vuruşu kaleci son anda kornere çeldi. 30 ve 32’de Ahmet Kutluer’in ortasında cezasahası içinde topla buluşan Oktay yüzde yüz gol pozisyonundan yararlanamadı.karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

MÜCADELE DE GOL OLMADI

Maçın ikinci yarısında 50’nci dakikasında sağ çaprazdan topla buluşan Berke yerden sert şutu kaleye paralel olarak auta gitti. Maçın 57’nci dakikasında Rakip cezasahası içinde topla buluşan Oktay yerden sert vurdu. Van Büyükşenir Kalecisi gole izin vermedi. Karşılaşmanın son on dakikasında biraz toparlanan konuk ekip, etkili mücadele vermesine rağmen Gölcükspor Kalecisi Sercan Yılmaz gole izin vermedi. Maçın 89’ncu dakikasında Furkan Sakı’nın pası ile topla buluşan Berke Gölcükspor’u 1-0 öne geçirdi. 90-5’de Muhammet Serdar Yazıcı skoru 1-1 yaptı. Mücadele bu sonuçla bitti.

GÖLCÜKSPOR: 1 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1

STAT: Gölcük Şehir

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu ***, Kenan Özcan ***, Akın Karabacak ***

GÖLCÜKSPOR: Sercan Yılmaz ***, Furkan Sakı ***, Furkan Özyapı ** (Dk. 58 Cenk Cengiz **), Sedat Cengiz ***, Ahmet Kutluer ** (Dk. 58 Ömer Faruk Boz **), İbrahim Demirer ***, Berke Bıyık ***, Oktay Balcı ** (Dk. 69 Emre Kart *), Selim Dedekoç **, Onur Özcan **, Murat Can Koçak **

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Bilgin ***, Zekeriya Çakırca **, Emre Toptan ***, Fahrettin Bıyıklı **, Muhammet Serdar Yazıcı ***, Haydar Deniz **, Mutlu İlengöz **, Fatih Nurullah Turan ** (Dk. 46 ** Emrah Tacir *), Burak Yılmaz ** (Dk. 75 Tayfun Aydoğan *), Gökhan Ünal ***, Ali Kuleli ** (Dk. 46 Serdar Cansu **)

GOLLER: Berke Bıyık Dk. 89, Muhammet Serdar Yazıcı Dk. 90-5

SARI KARTLAR: İbrahim Demirer Dk. 40 (Gölcükspor), Fatih Nurullah Turan DK. 39, Emrah Tacir Dk. 69 (Van)