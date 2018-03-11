Emlakçılarda başkan belli oldu!

Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 2’nci olağan kongresinde mevcut başkan Ahmet Pekin ile KEMDER Başkanı Alpay Hacıoğlu başkanlık için kıyasıya yarıştı. Kongrede ara ara da gerginlikler yaşandı.Büyük çekişmenin yaşandığı ve 930 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede KEMDER Başkanı ve Emlakçılar Odası Başkan adayı Alpay Hacıoğlu 450 oy alarak yeni başkan seçildi. Mevcut Başkan Ahmet Pekin ise 286 oy alabildi.