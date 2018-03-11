Kocaeli Devlet Hastanesinin yeni binasinda bulunan yoğun bakım ünitesinde yer alan doktor odasındaki çekyat, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yoğun Bakım Servisinde bulunan doktorlar ile diğer görevliler yangına müdahale ederken, hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı olayda bazı hastalar tedbir amaçlı diğer servislere tahliye edildi.
Bugün 21:47 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 21:50 TSİ )
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yangın!
Kocaeli Devlet Hastanesinin yeni binasinda bulunan yoğun bakım ünitesinde yer alan doktor odasındaki çekyat, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev...
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Bugün 21:47 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz