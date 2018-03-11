Yaklaşık 3 ay önce yapımı tamamlanarak hizmete açılan Kocaeli Devlet Hastanesinin 3. Katında bulunan yoğun bakım ünitesindeki doktorlara ait dinlenme odasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle hastaneye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun bakım servisinde bulunan doktorlar ile diğer görevliler yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı bölümde soğutma ve duman tahliyesi yaptı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda hastalar ve personel kısa süreli panik yaşadı. Yangının neden çıktığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Dün 21:47 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:37 TSİ )
Kocaeli Devlet Hastanesinde yangın paniği!
Kocaeli Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesindeki doktorlara ait dinlenme odasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
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Dün 21:47 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz