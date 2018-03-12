Olay akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde sahil kenarında meydana geldi. İki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet G. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Kavga edenleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Yaralanan Ahmet G. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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Kavgada bıçaklandı!
Körfez'de, Ahmet. G. kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet G. tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz