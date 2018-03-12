Kavgada bıçaklandı!

Olay akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde sahil kenarında meydana geldi. İki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet G. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Kavga edenleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Yaralanan Ahmet G. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.