Havuzda şenlik var!

Okullar Arası 12-15 Yaş Yüzme İl Birinciliği yüzme havuzunda, 24 ortaokul ve toplam 263 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Üç gün süren yüzme yarışlarında sporcular ilk üç sırada yer almak için zamana karşı yarışırken, büyük çekişime sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi. Yüzme İl Birinciliği 50 metre Kelebek, Kurbağalama, Sırtüstü ve Serbest, 100 metre Kelebek, Kurbağalama, Sırtüstü ve Serbest, 200 ve 400 metre serbest ve karışık, 4x100 metre ve 4x200 metre karışık ve serbest bay ve bayan dallarında gerçekleşti.

50 METRE SERBEST ERKEKLERDE 27 SPORCU KAPIŞTI

50 Metre serbest erkeklerde 27 sporcu, 50 metre kurbağalama erkeklerde 21 sporcu yarış için kıyasıya mücadele etti. Yarışlara Akmeşe Ortaokulu, Başiskele Özel Doğa Ortaokulu, Çayırova Özel Açı Ortaokulu, Yahya Kaptan Edebali Ortaokulu, Eğitim Bilimleri Ortaokulu, Özel Final Ortaokulu, Gölcük Ortaokulu, Hızır Reis Ortaokulu, Kocatepe Ortaokulu, Körfez Atatürk Ortaokulu, Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu, Özel kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu, Özel Kocaeli Güneş Ortaokulu, Özel Kocaeli Marmara Ortaokulu, Özel Nadide Ortaokulu, Özel Özden Boğaziçi Ortaokulu, Özel Seymen Ortaokulu, Kavaklı Şehit Onbaşı Ortaokulu, Yahya Kaptan Özel Doğa Ortaokulu, Özel Atafen Ortaokulu, Özel Bilgili Kültür Ortaokulu, Özel Körfezim Ortaokulu ve Ted Kocaeli Özel Ortaokulu yüzücüleri katıldı. Yüzme yarışlarında Başhakem Gül Özel ve çıkış hakemi Cüneyt Özcan ile 17 hakem görev yaptı. Yüzme yarışlarında 148 erkek sporcu ve 115 bayan sporcu ilk üç sırada yer almak için kıyasıya yarıştı.