Müsabakalar yine 10.00’da başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Normal şarlarda açık havada yapılması gereken karşılaşmalar, yine Başiskele Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Bugün 10:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:32 TSİ )
Bocce keyfi!
Küçük Yıldız Genç Kız Erkek Başiskele Okul Sporları Bocce Turnuvası yarın da devam ediyor.
Bugün 10:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz