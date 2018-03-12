Potalar erkekçe!

U-12, U-16 ve U18 takımları yarın salona çıkıyor. Maçlar İzmit Atatürk Spor Salonu ve Darıca Spor Salonu’nda…
Program şöyle…
18.30 U12-Y.Serd.-KGH Atatürk
18.30 U16-İdeal-İzmit Darıca
20.00 U18-İdeal-G.Bilg. Darıca
Kocaeli alt yapı basketbol yerel liglerinde gündemde 4 maç var ve tamamı da erkekler kategorisine ait.
U-12, U-16 ve U18 takımları yarın salona çıkıyor. Maçlar İzmit Atatürk Spor Salonu ve Darıca Spor Salonu’nda…
18.30 U12-Y.Serd.-KGH Atatürk
18.30 U16-İdeal-İzmit Darıca
20.00 U18-İdeal-G.Bilg. Darıca
Bugün 10:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz