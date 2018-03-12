Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 3 yıllığına kiraya verilecek olan Fevziye Çay Bahçesi’nde aylık muhammen bedel 45 bin lira olarak belirlendi. Çay bahçesi için geçtiğimiz Şubat ayında ihale yapılmış, 20 bin liradan başlayan ihalede Mazhar Sağır 75 bin lira ile en yüksek teklifi vermişti. Sağır yasal süre içinde 3 yıllık kira bedeli olan 2 milyon 700 bin lirayı yatıramadığı için ihale iptal olmuştu. Fevziye Çay Bahçesi’nin 26 Mart’taki kiralama ihalesine de katılımın yüksek olması bekleniyor.
Bugün 10:34 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:31 TSİ )
Fevziye Çay Bahçesi tekrardan ihaleye çıkıyor
İzmit Belediyesi mülkiyetindeki Fevziye Çay Bahçesi’nin iptal olan ihalesinin 26 Mart Pazartesi günü tekrarlanacağı açıklandı.
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Bugün 10:34 TSİ - Ekonomi
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Yorumlar
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Engin - o kadar kirayı veren zaten cok zengindir vatandaşın vergisi le yapılsın siz kiraya zenginlere verin vay memlketin haline yakında soluduğumuz havadan bile kira alır bunlar güya belediye böyle belediyecilik olmaz belediye halka hizmet etsin para kazanmasın
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