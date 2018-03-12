Fevziye Çay Bahçesi tekrardan ihaleye çıkıyor

Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 3 yıllığına kiraya verilecek olan Fevziye Çay Bahçesi’nde aylık muhammen bedel 45 bin lira olarak belirlendi. Çay bahçesi için geçtiğimiz Şubat ayında ihale yapılmış, 20 bin liradan başlayan ihalede Mazhar Sağır 75 bin lira ile en yüksek teklifi vermişti. Sağır yasal süre içinde 3 yıllık kira bedeli olan 2 milyon 700 bin lirayı yatıramadığı için ihale iptal olmuştu. Fevziye Çay Bahçesi’nin 26 Mart’taki kiralama ihalesine de katılımın yüksek olması bekleniyor.