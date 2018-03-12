Yollarda engeller kaldırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kent hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ulaşım konusunda uygulamalar yapan Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşları da unutmuyor. Engelli vatandaşların kaldırımları rahatça kullanabilmeleri için düzenlemeler yapılıyor.
RAMPALAR YAPILIYOR
Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri kent genelindeki kaldırımları engellilere uygun hale getiriyor. Özellikle kavşaklarda ışıklardan karşıya geçecek olan engelli vatandaşlar için kaldırıma çıkış rampaları oluşturuluyor. Rampalar sayesinde engelli vatandaşlar zorluk yaşamadan kaldırımları kullanabiliyorlar. Kaldırımlarda uygun yerlere yapılan rampalar granitle kaplanıyor.
YAYA KALDIRIMI
Öte yandan Ketenciler Mahallesi’nde yer alan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi bölgesinde yaya kaldırımı çalışması gerçekleştiriliyor. Merkezin önünden geçen Akmeşe-İzmit yolu üzerindeki 700 metrelik bölüme yaya kaldırımı yapılıyor. 2 metre genişliğindeki kaldırım çalışmasında bin 400 metrekare parke kullanılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz