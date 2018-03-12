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Baretler pembeye boyandı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan ve Türkiye’de ilk olan Üniversiteli Pazarı’nda kadınlar günü etkinliği düzenlendi.

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Kulübü ( KOÜİMK ) tarafından düzenlenen etkinlikte bayan mühendis adayları baretleri spreyle pembe renge boyama etkinliği düzenledi. Etkinliğin oldukça renkli görüntülere sahne olduğu kaydedildi.

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