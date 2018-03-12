Sarmaşık Dere tamam sıra Ağadere'de

Körfez Belediyesi, ilçedeki ulaşım ağını genişleten çalışmaları sürdürüyor. Ağadere Caddesi’ndeki trafik akışını rahatlatmak amacıyla dere üzerine geçiş köprüsü inşa eden Körfez Belediyesi, şimdi de Ağadere Caddesi ile Yeni Yalı Mahallesi Çeşme Sokak arasındaki mevcut köprüyü genişletmek adına çalışma başlattı.

KISA SÜREDE BİTECEK

Ekipler kısa süre önce Mimar Sinan Mahallesi’nde Sarmaşık Dere üzerinden geçişe olanak sağlayacak köprü için çalışma başlatmış, bu köprü sayesinde ana güzergah üzerindeki trafik yükü biraz olsun azaltılması hedeflenmişti. Köprü için çalışma yürüten ekipler, bu çalışmanın büyük kısmını tamamladı. Başkan İsmail Baran da hafta sonu alanda inceleme yaptı.

KÖPRÜ GENİŞLETİLECEK

Başkan Baran, kısa süre içerisinde eksiklerin giderilerek köprünün araç geçişine açılacağını belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü ise Ağadere üzerindeki mevcut köprüyü hem yenilemek hem de genişletme adına çalışma başlattı. Genişleyecek alanda ekipler tarafından hafta sonu beton döküm işlemi gerçekleştirildi.