Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:04 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:05 TSİ )

Darıca-Gebze zirve kardeşliği

Darıca Gençler Birliği Taraftarlar Derneği’nin 8’incisini düzenlediği yardımlaşma ve dayanışma gecesine Darıca G.B.-Gebzespor dostluğu damgasını vurdu.

Geceye Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, Sportif Direktör Abbas Sır ve Gebzespor tribünlerinin önde gelen isimleri katılırken, Başkan Karabacak yaptığı konuşmanın bir bölümünde Gebzespor’a vurgu yaptı ve Gebzespor’un da şampiyon olacağına inandığını söyledi. Gece sonunda Başkan Karabacak ve geceye katılan Gebzespor heyeti günün anısına fotoğraf çektirdi.

Bugün 11:04 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
2.Küme Futbol Ligi’nde yine yaprak dökümü! mask
2.Küme Futbol Ligi’nde yine yaprak dökümü!
Demirci moral verdi ama... mask
Demirci moral verdi ama...
Kartal Bulvar’ın yenilmesi Gebzespor’a yaradı! mask
Kartal Bulvar’ın yenilmesi Gebzespor’a yaradı!
Eskiçarşı destek verdi tribünler ‘full’ çekti mask
Eskiçarşı destek verdi tribünler ‘full’ çekti
Çayırova ofsayt kurbanı mı? mask
Çayırova ofsayt kurbanı mı?
Sultan Orhan, Suadiye’ye yine kaybetti mask
Sultan Orhan, Suadiye’ye yine kaybetti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!
Hastanelerde devrim gibi karar! mask
Hastanelerde devrim gibi karar!
Belediye başkan adayı İYİ Partili oldu! mask
Belediye başkan adayı İYİ Partili oldu!

GALERİ

Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı mask
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta mask
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz! mask
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz!
İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan mask
İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan
Emlakçıların kongresinde gerginlik! mask
Emlakçıların kongresinde gerginlik!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR