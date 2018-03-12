Darıca-Gebze zirve kardeşliği

Geceye Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, Sportif Direktör Abbas Sır ve Gebzespor tribünlerinin önde gelen isimleri katılırken, Başkan Karabacak yaptığı konuşmanın bir bölümünde Gebzespor’a vurgu yaptı ve Gebzespor’un da şampiyon olacağına inandığını söyledi. Gece sonunda Başkan Karabacak ve geceye katılan Gebzespor heyeti günün anısına fotoğraf çektirdi.