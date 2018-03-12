Geceye Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, Sportif Direktör Abbas Sır ve Gebzespor tribünlerinin önde gelen isimleri katılırken, Başkan Karabacak yaptığı konuşmanın bir bölümünde Gebzespor’a vurgu yaptı ve Gebzespor’un da şampiyon olacağına inandığını söyledi. Gece sonunda Başkan Karabacak ve geceye katılan Gebzespor heyeti günün anısına fotoğraf çektirdi.
Bugün 11:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:05 TSİ )
Darıca-Gebze zirve kardeşliği
Darıca Gençler Birliği Taraftarlar Derneği’nin 8’incisini düzenlediği yardımlaşma ve dayanışma gecesine Darıca G.B.-Gebzespor dostluğu damgasını vurdu.
Bugün 11:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz