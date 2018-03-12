Çayırova ofsayt kurbanı mı?

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’ta mücadele veren temsilcilerimiz kapıştı. Belediye Derince ile Çayırovaspor, kent derbisinde Çayırova’da mücadele etti. Play-Out’a (baraj maçı) kalmamak için mutlak kazanması gereken Çayırova, ilk yarıda Ramazan’ın kafa vuruşunda net bir gol fırsatını değerlendiremedi.

SIKICI BİR MAÇ OLDU

Derince’nin en tehlikeli atağı 33’de yaşandı. Derinceli oyuncunun yüzde yüzlük gol pozisyonunu üst üste iki hamlesiyle engelleyen tecrübeli eldiven Engin, kalesinde devleşti. 44’te hakem hedef oldu. Rakibin ofsayt kokan pozisyondan bulduğu golü maçın hakemi Atakan Kozik geçerli saydı ve ilk yarı Derince’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devrede net pozisyonlar bulamayan Çayırovaspor, hakem Atakan Kozik’in kötü yönetiminin damga vurduğu maçta rakibine 1-0 yenildi.

FARK 4’E ÇIKTI

Belediye Derince’ye yenilen Çayırovaspor, kesin olmamakla birlikte Play-Out maçı oynayabilecek. Rakibinin 4 puan gerisine düşen yeşil-siyahlıların ligde kalması için ise, Amatör Süper Lig Play-Off’un lideri ya da ikincisiyle oynayacağı baraj maçını kazanması gerekiyor.