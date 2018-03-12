Demirci moral verdi ama...

Futbolculara ‘moralinizi bozmayın, maçı çevirebilirsiniz’ şeklinde moral aşılayan Demirci, galibiyete prim vereceğini de açıkladı. Ancak Demirci’nin konuşmaları futbolculara etki etmemiş olacak ki, takım sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.