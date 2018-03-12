Futbolculara ‘moralinizi bozmayın, maçı çevirebilirsiniz’ şeklinde moral aşılayan Demirci, galibiyete prim vereceğini de açıkladı. Ancak Demirci’nin konuşmaları futbolculara etki etmemiş olacak ki, takım sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Bugün 11:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:08 TSİ )
Demirci moral verdi ama...
Çayırovaspor’u kritik maçta yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, ilk yarının 1-0 sonuçlanmasının ardından soyunma odasına girdi.
Bugün 11:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz