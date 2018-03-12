Eskiçarşı destek verdi tribünler ‘full’ çekti

Hafta içerisinde Çayırovaspor’a destek vereceğini açıklayan Eskiçarşı Taraftar Grubu, yönetimin tahsis ettiği otobüsle Kuştepe Stadı’na gelerek yeşil-siyahlı takıma desteğini sundu. Yaktıkları meşalelerle görsel bir şölen oluşturan Gebzespor taraftarı, Çayırovaspor’un taraftar grubu Genç Ovalılar ile Kuştepe Stadı’nda tarihi bir gün yaşattı.