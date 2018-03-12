Hafta içerisinde Çayırovaspor’a destek vereceğini açıklayan Eskiçarşı Taraftar Grubu, yönetimin tahsis ettiği otobüsle Kuştepe Stadı’na gelerek yeşil-siyahlı takıma desteğini sundu. Yaktıkları meşalelerle görsel bir şölen oluşturan Gebzespor taraftarı, Çayırovaspor’un taraftar grubu Genç Ovalılar ile Kuştepe Stadı’nda tarihi bir gün yaşattı.
Bugün 11:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:09 TSİ )
Eskiçarşı destek verdi tribünler ‘full’ çekti
Çayırovaspor-Belediye Derince maçı dolu tribünler önünde oynadı.
Bugün 11:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz