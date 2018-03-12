Kartal Bulvar’ın yenilmesi Gebzespor’a yaradı!

22.haftaya temsilcimizin 2 puan gerisinde giren Kartal Bulvar, sahasında Beylerbeyi’ne 4-0 yenilerek, şampiyonluk yarışına havlu attı. Gebzespor bu sonuçla Kartal Bulvar ile arasındaki puan farkını 5’e çıkarırken, yeni takipçisi 47 puana yükselen Beylerbeyi oldu. Diğer maçta ise Maltepespor, Beylikdüzü’nü 3-0 yendi. Kalan 4 maçını sırasıyla Kestel BLD. (D), Karasu, Bursa Zafer (D) ve Sapanca Gençlik ile oynayacak olan Gebzespor’un dünkü sonuçlardan sonra bir yenilgi hakkı doğdu.

KESTEL 90+5’TE GÜLDÜ: 0-1

Gebzespor’un bu haftaki rakibi Kestel Belediyespor, Bursa Zaferspor’u 90+5’de attığı golle 1-0 yendi. Bursa Zaferspor’un 3-4 net gol fırsatından yararlanamadığı, Kestel’in de ‘atamayana atarlar’ misali golü bulan taraf olduğu belirtildi. Aldığı galibiyetle ligde kalma iddiasını perçinleyen Kestel, Gebzespor karşısına iddialı çıkacak.