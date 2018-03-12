Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:08 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:10 TSİ )

Kartal Bulvar’ın yenilmesi Gebzespor’a yaradı!

Derince maçını 3-0 hükmen kazanarak puanını 50’ye çıkartan BAL 11.Grup lideri Gebzespor, mutlu sona çok yakın.

22.haftaya temsilcimizin 2 puan gerisinde giren Kartal Bulvar, sahasında Beylerbeyi’ne 4-0 yenilerek, şampiyonluk yarışına havlu attı. Gebzespor bu sonuçla Kartal Bulvar ile arasındaki puan farkını 5’e çıkarırken, yeni takipçisi 47 puana yükselen Beylerbeyi oldu. Diğer maçta ise Maltepespor, Beylikdüzü’nü 3-0 yendi. Kalan 4 maçını sırasıyla Kestel BLD. (D), Karasu, Bursa Zafer (D) ve Sapanca Gençlik ile oynayacak olan Gebzespor’un dünkü sonuçlardan sonra bir yenilgi hakkı doğdu.

KESTEL 90+5’TE GÜLDÜ: 0-1

Gebzespor’un bu haftaki rakibi Kestel Belediyespor, Bursa Zaferspor’u 90+5’de attığı golle 1-0 yendi. Bursa Zaferspor’un 3-4 net gol fırsatından yararlanamadığı, Kestel’in de ‘atamayana atarlar’ misali golü bulan taraf olduğu belirtildi. Aldığı galibiyetle ligde kalma iddiasını perçinleyen Kestel, Gebzespor karşısına iddialı çıkacak.

Bugün 11:08 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
2.Küme Futbol Ligi’nde yine yaprak dökümü! mask
2.Küme Futbol Ligi’nde yine yaprak dökümü!
Demirci moral verdi ama... mask
Demirci moral verdi ama...
Kartal Bulvar’ın yenilmesi Gebzespor’a yaradı! mask
Kartal Bulvar’ın yenilmesi Gebzespor’a yaradı!
Eskiçarşı destek verdi tribünler ‘full’ çekti mask
Eskiçarşı destek verdi tribünler ‘full’ çekti
Çayırova ofsayt kurbanı mı? mask
Çayırova ofsayt kurbanı mı?
Sultan Orhan, Suadiye’ye yine kaybetti mask
Sultan Orhan, Suadiye’ye yine kaybetti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!
Hastanelerde devrim gibi karar! mask
Hastanelerde devrim gibi karar!
Belediye başkan adayı İYİ Partili oldu! mask
Belediye başkan adayı İYİ Partili oldu!

GALERİ

Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı mask
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta mask
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz! mask
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz!
İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan mask
İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan
Emlakçıların kongresinde gerginlik! mask
Emlakçıların kongresinde gerginlik!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR