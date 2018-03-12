Normal sezonda 1-0’lık skorlarla yenildiği Kartepe Suadiye’ye ikili averajla şampiyonluğu veren turuncu-mavili ekip, Play-Off’un ilk maçında aldığı 1-0’lık yenilgiyi de rövanşta telafi edemedi ve karşılaşma yine aynı skorla rakip lehine sonuçlandı. 5’te 5 yapmak için çıktığı maçı 64’de yediği golle kaybeden Sultan Orhanspor, bu sonuçla 4.sıraya kadar geriledi. Derbent’in kazandığı haftada puan farkının 7’ye çıkması ekibimizin direkt olarak BAL’a çıkma şansını yok denecek kadar azaltırken, Nusretiye ve Kartepe Suadiye de Derbent’in arkasından 16’şar puanla sıralandı. 15 puanda kalan Özgür Demirtaş’ın öğrencileri bu hafta İlimtepe FK ile karşılaşacak.
Bugün 11:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:11 TSİ )
Sultan Orhan, Suadiye’ye yine kaybetti
BAL’A yükselme Play-Off Futbol Ligi’nde Gebze’yi temsil eden Sultan Orhanspor, bu sezon ne yapsa, ne etse Kartepe Suadiye’ye diş geçiremiyor.
Bugün 11:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz