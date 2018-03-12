Sultan Orhan, Suadiye’ye yine kaybetti

Normal sezonda 1-0’lık skorlarla yenildiği Kartepe Suadiye’ye ikili averajla şampiyonluğu veren turuncu-mavili ekip, Play-Off’un ilk maçında aldığı 1-0’lık yenilgiyi de rövanşta telafi edemedi ve karşılaşma yine aynı skorla rakip lehine sonuçlandı. 5’te 5 yapmak için çıktığı maçı 64’de yediği golle kaybeden Sultan Orhanspor, bu sonuçla 4.sıraya kadar geriledi. Derbent’in kazandığı haftada puan farkının 7’ye çıkması ekibimizin direkt olarak BAL’a çıkma şansını yok denecek kadar azaltırken, Nusretiye ve Kartepe Suadiye de Derbent’in arkasından 16’şar puanla sıralandı. 15 puanda kalan Özgür Demirtaş’ın öğrencileri bu hafta İlimtepe FK ile karşılaşacak.