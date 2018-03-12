Türkiye ihracatının %8.8'ini Kocaeli yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre,Kocaeli, geçen ay yaptığı1 milyar 236 milyon 415 bin dolarlık dış satımla tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatına imza attı. Böylece, kentin 2017'nin ilk 2 aylık döneminde 2 milyar 39 milyon 423 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı periyodunda yüzde 8,7'lik artışla 2 milyar 217 milyon 493 bin dolar oldu. İhracat liginde İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer alan kentten, bu dönemde 159 ülkeye satış yapılırken, ülke ihracatının yüzde 8,8'i gerçekleştirildi.

Ford, Honda, Hyundai ve Isuzu, Kocaeli'de

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda otomotiv tedarik sanayi firmasına ev sahipliği yapan kentin bu sektördeki ihracat performansında yaşanan artış dikkati çekti. Yılın ilk 2 aylık periyodunda kent ihracatının yüzde 50,5'ine denk gelen 1 milyar 118 milyon 834 bin dolarlık kısmı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı. Ocak-şubat döneminde Bursa'nın ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olanKocaeli'nin bu sektördeki ihracat performansı geçen yıla göre yüzde 37,4arttı.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ni barındıranKocaeli'nin ihracatında kimyevi madde ve mamulleri sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı bu dönemde 537 milyon 792 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Demir ve demir dışı metaller sektörü 137 milyon 300 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 115 milyon 273 bin dolarla çelik, 81 milyon 164 bin dolarla elektrik-elektronik, 70 milyon 392 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

Lider ihraç pazarı Birleşik Krallık

Ocak-şubat döneminde kentten en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Söz konusu ülkeyeihracat, 2017'inin ocak-şubat dönemine göre yüzde 15'lik artışla 265 milyon 346 bin dolara yükseldi. Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi sayılan Almanya iseKocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Almanya'ya yapılan dış satım söz konusu dönemde yüzde 33,9 artarak 187 milyon 952 bin dolara çıktı. Kentten yapılan ihracatın bir önceki yılın ilk 2 aylık dönemine göre yüzde 70,5 arttığı İspanya, 154 milyon 881 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 153 milyon 922 bin dolarla Fransa, 142 milyon 311 bin dolarla Slovenya takip etti.

Yılın ilk 2 aylık dönemindeKocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülke2017 (Bin dolar)2018 (Bin dolar)Değişim (Yüzde)Birleşik Krallık230.684265.34615Almanya140.387187.95233,9İspanya90.827154.88170,5Fransa102.373153.92250,3Slovenya125.044142.31113,8Belçika75.418138.12883,1Hollanda55.006132.521141İtalya76.341118.05954,6Mısır66.11365.594-0,8Romanya37.78664.76971,4