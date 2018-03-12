Kalbine ateş ederek hayatına son verdi!

Gebze’de yaşayan 20 yaşındaki Mehmet Ayar, hafta sonu ailesiyle birlikte temizlik işleri için Sakarya'nın Karasu ilçesi Ardıçbeli Mahallesi’ndeki fındıklığa geldi. Ayar burada kalbine dayadığı silahla kendini vurdu. Ayar’ın cansız bedeninin bulan babası, olay yerinde fenalık geçirdi. Mehmet Ayar’ın hayatını kaybettiği tespit edildikten sonra cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayar’ın neden intihar ettiği bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.