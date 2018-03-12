Akar'ın sorusuna bakan cevap veremedi!

Akar, Maliye Bakanı Naci Ağbal’aAvrasya Tüneli ve Köprülerin’deki 2017 rakamlarını paylaşarak cevap vermesi istedi. Akar şunları söyledi: Şimdi, ilgili kurumlardan aldığım cevaplara göre, Hazinenin Osmangazi Köprüsü için ödeyeceği tutar - garanti kapsamında - 1 milyar 446 milyon TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 417 milyon TL, Avrasya Tüneli için de 123 milyon TL, toplam 1 milyar 986 milyon TL. Bu, benim yaptığım hesap.

Soru 1: 2017 yılı için 2 köprü artı 1 tünel için ne kadar ödenecek? Mutlaka sizde bu rakamlar vardır, beni düzeltmenizi istiyorum.

Soru 2: 14 şeker fabrikasının satışından beklediğiniz gelir ne kadardır?

Soru 3: 14 şeker fabrikasından elde edeceğiniz gelir köprülerin, tünellerin bir yıllık zararını karşılayacak mı?

BAKAN AĞBAL: VATANDAŞ MEMNUN

Akar’ın ısrarla istediği tutar ve rakamlara değinmeyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Yap - İşlet - Devret projelerinde gerekli fizibilitelerin yapıldığını bu yatırımların ülkeyi değiştiren dönüştüren yatırımlar olduğunu söyledi. Bakan Ağbal ve Akar arasında geçen ve meclis tutanaklarına yansıyan sözler ise oldukça sert oldu;

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: Hükûmet olarak kamu-özel iş birliği kapsamındaki yaptığımız her bir proje başlangıç aşamasından itibaren, proje aşaması başta olmak üzere, fizibilite etütleri yapıldı.

HAYDAR AKAR (Kocaeli):Sayın Bakan, rakamları sordum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt): Bunların ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak sağlayacağı faydalar hesaplandı.

HAYDAR AKAR (Kocaeli):Rakamları sordum Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt): Bunlar, Sayın Akar, bir günlük yatırımlar değil, bir ülkeyi değiştiren ve dönüştüren yatırımlar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli):Sorum çok net.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt): Bu yatırımların Türkiye ekonomisine sağladığı faydaları vatandaş görüyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli): Demagoji yapmayın, sorum çok net.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt):Köprüden geçiyor, tünelden geçiyor, bundan istifade ediyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli): 2 köprü, tünel için kaç lira ödediniz? Geçmiyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt): En kötü köprü, olmayan köprü.

HAYDAR AKAR (Kocaeli):Geçmiyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt): Köprü de yapıyoruz, tünel de yapıyoruz, bu ülkenin dört bir tarafını inşaatlarla, şantiyelerle çeviriyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli): Alkış, alkış!

54 MİLYON GEÇMEYEN ARACIN FATURASI VATANDAŞA KESİLDİ

Maliye Bakanı’nın vatandaş memnun ve geçiyor sözleri üzerine tekrar söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bakana çok net üç soru sorduğunu Karayollarından almış olduğu rakamları ve 2 köprü 1 tünel için sadece 2017 yılında 1 Milyar 986 Milyon TL hazinenin ödeyeceğini belirttiğini ancak bakanın bunlara cevap veremediğini söyledi.

GÜZEL IŞIKLANDIRMIŞSINIZ SEYREDİYORUZ

Akar, bakanın vatandaş geçiyor sözlerine de cevap vererek, 2017 yılında 2 köprü ve 1 tünelden geçmeyen 54 milyon araç için vatandaşın cebinden 1 Milyar 986 Milyon TL çıktığını söyledi "Kendi kentim Kocaeli’den örnek veriyorum, Osmangazi Köprüsü ben bu köprüden her gün karşıya geçtiğimde ay da 7000 TL ödemek durumunda kalıyorum. Bakan fayda sağladık diyor, kime fayda sağlamışlar, merak ediyorum ama güzel ışıklandırmışlar sadece seyrediyoruz" dedi.