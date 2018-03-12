Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı...

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklan verilere göre Türkiye’de evlenen çiftlerin sayısı 2016 yılında 594 bin 493 iken 2017 yılında %4,2 azalarak 569 bin 459 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı 2016 yılında 126 bin 164 iken 2017 yılında %1,8 artarak 128 bin 411 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,6 olarak gerçekleşti.

KOCAELİ'DE DURUM NASIL?

Kocaeli’de evlenen çiftlerin sayısı 2016 yılında 14 bin 142 iken 2017 yılında %6,6 azalarak 13 bin 211 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2016 yılında 2 bin 966 iken 2017 yılında %5,4 artarak 3 bin 127 oldu.