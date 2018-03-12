Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı...

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklan verilere göre Türkiye’de evlenen çiftlerin sayısı 2016 yılında 594 bin 493 iken 2017 yılında %4,2 azalarak 569 bin 459 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı 2016 yılında 126 bin 164 iken 2017 yılında %1,8 artarak 128 bin 411 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,6 olarak gerçekleşti.
KOCAELİ'DE DURUM NASIL?
Kocaeli’de evlenen çiftlerin sayısı 2016 yılında 14 bin 142 iken 2017 yılında %6,6 azalarak 13 bin 211 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2016 yılında 2 bin 966 iken 2017 yılında %5,4 artarak 3 bin 127 oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz