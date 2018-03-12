Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 5 Mart ile 12 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 36.60 gram esrar, 26.70 gram sentetik uyuşturucu madde, 29 adet uyuşturucu hap ve 56.94 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalarda ise 1 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.