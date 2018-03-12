Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki Musa Gödek isimli bir kişi 14 Ocak 2018 tarihinde Kandıra ilçesi Pembe Kayalıklar mevkiinde arabasını bırakarak sırra kadem bastı. Oğullarından haber alamayan acılı aile ekiplerle birlikte Pembe Kayalıklar açıklarında Güngör Gödek’i aradı ama bir sonuç alamamıştı. Akyazı ilçesinde ikamet eden acılı baba Güngör Gödek oğlundan 56 gündür haber alamıyor. Güngör Gödek oğlunun hayatta olma ihtimalini düşünerek "geri dön" çağrısında bulundu. Baba Gödek oğluna çağrıda bulunarak, "Oğlum beni bu ızdıraptan kurtar. Tek kelimeni duyayım, sesini duyayım bana yeter. Her türlü arkandayım senin. Senden başka bu dünyada kimse gözüm görmez. Senden başka kimseyi düşünmüyorum. Her türlü peşindeyim. Lütfen bana ulaş seni çok özledim” dedi.
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Musa Gödek, 56 gündür kayıp!
Kandıra'da aracını terk ederek kaybolan Musa Gödek’e ailesinin ulaşma çabaları sürerken, acılı baba Güngör Gödek 56 gündür haber alamadığı oğlunun yolunu gözlüyor.
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Bugün 13:08 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz