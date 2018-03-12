Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama HastanesiAmeliyat olacak Ali Kemal Öztürk adlı hastaya acil bugün saat 16.00'ya kadar 0 (Sıfır) RH Pozitif Kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler 0542 225 09 02 nolu telefondan Osman Tüzgene ulaşa bilirler.
Bugün 13:18 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 15:07 TSİ )
Acil 0 RH Pozitif kana ihtiyaç var!
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ameliyat olacak Ali Kemal Öztürk adlı hastaya 0 (Sıfır) RH Pozitif kan gerekmektedir.
Bugün 13:18 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz