Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:18 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 15:07 TSİ )

Acil 0 RH Pozitif kana ihtiyaç var!

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ameliyat olacak Ali Kemal Öztürk adlı hastaya  0 (Sıfır) RH Pozitif kan gerekmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama HastanesiAmeliyat olacak Ali Kemal Öztürk adlı hastaya acil bugün saat 16.00'ya kadar 0 (Sıfır) RH Pozitif Kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler 0542 225 09 02 nolu telefondan Osman Tüzgene ulaşa bilirler.

Bugün 13:18 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hastanelerde devrim gibi karar! mask
Hastanelerde devrim gibi karar!
Acil 0 RH Pozitif kana ihtiyaç var! mask
Acil 0 RH Pozitif kana ihtiyaç var!
Özel hastaneye verdiğiniz fazla parayı geri alabilirsiniz! mask
Özel hastaneye verdiğiniz fazla parayı geri alabilirsiniz!
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nde taşeronların sınav tarihi belli oldu mask
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nde taşeronların sınav tarihi belli oldu
Acil A RH Negatif kana ihtiyaç var! mask
Acil A RH Negatif kana ihtiyaç var!
Zafer Cantürk çamaşır suyu uyarısı mask
Zafer Cantürk çamaşır suyu uyarısı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!
Hastanelerde devrim gibi karar! mask
Hastanelerde devrim gibi karar!
Belediye başkan adayı İYİ Partili oldu! mask
Belediye başkan adayı İYİ Partili oldu!

GALERİ

Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı mask
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta mask
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz! mask
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz!
İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan mask
İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan
Emlakçıların kongresinde gerginlik! mask
Emlakçıların kongresinde gerginlik!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR