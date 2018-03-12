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Bugün 13:36 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:38 TSİ )

2.Küme Futbol Ligi’nde yine yaprak dökümü!

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde adeta eski hamam eski tas deyimi yerine oturuyor.

BÜYÜT

Her yıl olduğu gibi bu yıl da fiyasko yaşanıyor… Takımlar birer ikişer ligden çekiliyor… Yaprak dökümü bu kez erken başladı… Körfez İlçe Birlik, Yılmaz, Kocaeli Birlik, ligden çekildi ve pazar günkü maçları oynanamadı…

BEŞYOL ZABITANSPOR: 0 KOCAELİ KÖRFEZSPOR: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Serkan Yılmaz ***, Burak Gürlü ***, Akın Büyüköztürk ***

BEŞYOL ZABITANSPOR: Mücahit **, Cevdet ** (Dk. 75 Recep **), Orhan ** (Dk. 80 Mehmet Ali **), Ferdi **, Tunahan **, Burak **, Boran **, Abdullah **, Yavuz ** (Dk. 58 Aziz **), Engin **, Caner **

KOCAELİ KÖRFEZSPOR: Murat ***, Serkan ***, Mirsad ***, Batuhn ***, kerim *** (Dk. 72 Osman **), Numan ***, Mertcan ***, Samet *** (Dk. 84 Serkan Temizel **), Onur ***, Emre ***, Hakan *** (Dk. 77 Hüseyin **)

GOLLER: Hakan Dk.2, Emre Dk. 70, Mirsad Dk. 89

Bugün 13:36 TSİ - Spor

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