2.Küme Futbol Ligi’nde yine yaprak dökümü!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da fiyasko yaşanıyor… Takımlar birer ikişer ligden çekiliyor… Yaprak dökümü bu kez erken başladı… Körfez İlçe Birlik, Yılmaz, Kocaeli Birlik, ligden çekildi ve pazar günkü maçları oynanamadı…
BEŞYOL ZABITANSPOR: 0 KOCAELİ KÖRFEZSPOR: 3
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEMLER: Serkan Yılmaz ***, Burak Gürlü ***, Akın Büyüköztürk ***
BEŞYOL ZABITANSPOR: Mücahit **, Cevdet ** (Dk. 75 Recep **), Orhan ** (Dk. 80 Mehmet Ali **), Ferdi **, Tunahan **, Burak **, Boran **, Abdullah **, Yavuz ** (Dk. 58 Aziz **), Engin **, Caner **
KOCAELİ KÖRFEZSPOR: Murat ***, Serkan ***, Mirsad ***, Batuhn ***, kerim *** (Dk. 72 Osman **), Numan ***, Mertcan ***, Samet *** (Dk. 84 Serkan Temizel **), Onur ***, Emre ***, Hakan *** (Dk. 77 Hüseyin **)
GOLLER: Hakan Dk.2, Emre Dk. 70, Mirsad Dk. 89
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz