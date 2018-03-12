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Yaşları küçük hedefleri büyük

Katıldıkları Liseler Arası Futsal Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Kocaeli Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesinin kız öğrencileri, 13-21 Mart'ta İsrail'de yapılacak ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası'nda iyi sonuç alarak başarılarını taçlandırmak istiyor…

Takım, başarılı sonuç almaları halinde bunu, futsal müsabakası sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren arkadaşları Zeynep Eroğlu'na armağan etmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Alemdaroğlu ise "Fransa iyi bir ekip, muhtemelen onlarla finalde tekrar karşılaşırız" derken, Takım kaptanı Helin Ataç "Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Diğer takımlardan farkımız, çok çalışıyoruz. Bunun karşılığını almak istiyoruz" şeklinde konuştu. Zonguldak'ta 14-18 Şubat'ta yapılan Liseler Arası Futsal Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Kocaeli Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin kızları, Türkiye'yi temsil edecekleri İsrail'in Ramat Gan kentindeki ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası'nda başarılı olmayı hedefliyor. Yaşları 15 ile 17 arasında değişen kızlardan oluşan okul futsal takımı, elde ettiği Türkiye şampiyonluğuyla dikkatleri üzerine çekti.

EN İYİ SONUÇLA LURDA DÖNMEK İSTİYORLAR

Başarılı kız sporcular yetiştirme amacıyla yola çıkan okul takımı, Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandıkları 13-21 Mart'ta düzenlenecek ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası'nda en iyi sonuçla yurda dönmek istiyor. Öğrenciler, başarılı sonuç almaları halinde bunu, 10 Aralık 2017'de futsal müsabakası sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren arkadaşları Zeynep Eroğlu'na armağan etmeyi amaçlıyor.

İKİ YIL ÖNCE DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA GİTME HEDEFİNİ KOYDUK

Şampiyona hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdüren ekibin teknik direktörü Hasan Alemdaroğlu, yaptığı açıklamada, 15 yıldır kadın futboluyla ilgilendiğini belirterek, 2011 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda, kadro eksikliği nedeniyle ikincilik elde ettiklerini söyledi. Kocaeli Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Futsal Takımı'nın temellerinin Kavaklı Ortaokulunda atıldığını aktaran Alemdaroğlu, 2015'te yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduklarını kaydetti. Alemdaroğlu, buradaki genç kızların şu an Kocaeli Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğünü dile getirerek, "Lisede önceden futsal takımı yoktu. Öğrencilerimiz ortaokulu bitirince buraya geçtiler, başarılar da arka arkaya geldi. Geçen yıl futsalda Türkiye dördüncüsü olduk. Bu yıl Dünya Şampiyonası olacağını biliyorduk ve iki yıl öncesinden hedef koymuştuk" diye konuştu.

İSRAİL'DE BAYRAĞIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE DALGALANDIRMAK İSTİYORUZ-

Kızlarla uzun süredir İsrail'de bu yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını anlatan Alemdaroğlu, bu organizasyona gitmek için de Zonguldak'ta 14-18 Şubat'ta yapılan Liseler Arası Futsal Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olduklarını bildirdi. Hasan Alemdaroğlu, şampiyonluğun kendileri için kolay olmadığını aktararak, şampiyona boyunca çok az gol yediklerini, mağlup da olmadıklarını anlattı. Turnuvanın İsrail'de yapılmasının kendilerini ayrıca motive ettiğini belirten Alemdaroğlu, "İsrail'de bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak istiyoruz. O atmosferi 2011'de Brezilya'da gördüm. Orada insanlar farklı duygular içine giriyor. Sporcularımız oradan şampiyon olarak yurda dönmek istiyor. Üç eksiğimiz var, yaşları küçük olduğu için kurallar gereği götüremiyoruz. Kızlarımız çok motive, oradan dünya şampiyonu olup dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

FRANSA VE ÇİN BİZİ ZORLAR

Alemdaroğlu, kadrolarındaki kızların yaşlarının küçük olmasının kendileri için avantaj olduğunu dile getirerek, erken bir şampiyonluk yaşadıklarını, başarıların bundan sonra art arda gelebileceğini savundu. Bu kızlara ilkokul beşinci sınıftan beri spor disiplinini aşıladıklarını anlatan Alemdaroğlu, tüm sporcularının milli takıma gitmeyi ve iyi bir insan olmayı amaçladığını bildirdi. Alemdaroğlu, 11 kişilik kadrolarından 5 kızın milli sporcu olduğuna değinerek, "Dünya Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz belli oldu. Önceki yıllardaki başarılarını biliyoruz. Fransa, iki yıl önce final oynadı. Çin, kadın futbolunda iyi, diğer rakipleri çok rahat geçeriz ama Fransa ve Çin bizi zorlar. Fransa iyi bir ekip, muhtemelen onlarla finalde tekrar karşılaşırız." şeklinde konuştu.

SIRADA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Takım kaptanı Helin Ataç da ortaokuldan beri arkadaşlarıyla aynı takımda olduklarını belirterek, bu yıl, hayatını kaybeden Zeynep için oynadıklarını söyledi. İsrail'deki organizasyonun kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Helin, şunları aktardı: Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Diğer takımlardan farkımız, çok çalışıyoruz. Bunun karşılığını almak istiyordunuz. Zeynep hayatını kaybettiğinde psikolojik olarak herkes yıkılmıştı ama biz Zeynep için oynadık. Bu şampiyonluğu ona adayacağız. O, Türkiye şampiyonu olmak istiyordu, İsrail'de şampiyon olmak istiyordu. Zeynep için oynadık, Türkiye şampiyonu olduk, şimdi sırada dünya şampiyonluğu var.

Bugün 13:39 TSİ - Spor

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