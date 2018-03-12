Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:41 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:45 TSİ )

Futbol sizinle güzel!

U-13 Futbol Ligi maçları, önceki gün çeşitli statlarda oynandı. Bol gol ve renkli anlara sahne olan müsabakalarda, miniklerin gol sevinçleri, yenilgi üzüntüleri bir başka güzel görüntü oluşturuyor

Toplam 80 takımın katılımıyla 10 grupta oynanan maçlar, bol gollü başladı. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda iki maç oynandı. Günün ilk maçında Kocaeli 1937 Sekaspor, Çayırtepe Gençlikspor’u 4-0 yendi. Maçın tamamında üstün oynayan 1937 Seka ilk galibiyetini aldı. Günün ikinci maçında, Serdar G.B. ile Kocaeli Yenişehir arasında oynandı. Yenişehir, Serdar GB’ye gol yağdırdı ve maçı 11-0 kazandı. Maçın başından itibaren adeta tek kale oynayan Kocaeli Yenişehir, sezonun ilk maçında farklı galibiyet elde etti. Cuma, cumartesi ve pazar günü oynanan maçlar sonrası ikinci hafta müsabakaları, hafta sonu oynanacak.

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 4 ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.13 Ligi D)

HAKEM: Furkan Gökdemir ***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Abdullah ***, Onuralp ***, Akif ***, Batuhan ***, Talha *** (Mustafa **), Osman *** (Alperen **), Barış ***, Emir ***, Buğra *** (Arda Eymen ***), Ensar ***, Yunus Emre ****)

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Beytullah **, Adem **, Enes ** (Berkay **), Alperen **, Hasan ***, Hüseyin **, Kerem ** (Yusuf Tuna **), Emirhan **, Fatih **, Ahmet Emir **, Alper Kerem **

GOLLER: Yunus Emre dk.11-14, Batuhan dk.21, Arda Eymen dk.44

SERDAR GB.: 0 KOCAELİ YENİŞEHİR: 11

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.13 Ligi D)

HAKEM: Furkan Gökdemir ***

SERDAR GBSPOR: Ömer *; Erdal ** (Bünyamin *), Emirhan ** (Gökhan *), Halil **, Furkan ** (Abdülkadir *), Yaşar ** (Merthan *), İsmail * (Gürkan *), İshak **, Emirhan Atınç **, Mertcan **, Enes Barlas **

KOCAELİ YENİŞEHİR: Salih ***, Burak Uslu ***, Burak Tezulaş ***, Talha *** (Yiğit ***), Emir ***, (Ayberk ***), Bedirhan *** (Barış **), Kaan *** (İsmail **), Halis *** (Ramazan ***), Ali Kerem ***, Mertcan ****, Ömer Faruk ****

GOLLER: Ömer Faruk dk.6-28-30-49, Mertcan dk.14-43-39-43-50, Ali Kerem dk.26-37

Bugün 13:41 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
2.Küme Futbol Ligi’nde yine yaprak dökümü! mask
2.Küme Futbol Ligi’nde yine yaprak dökümü!
Demirci moral verdi ama... mask
Demirci moral verdi ama...
Kartal Bulvar’ın yenilmesi Gebzespor’a yaradı! mask
Kartal Bulvar’ın yenilmesi Gebzespor’a yaradı!
Eskiçarşı destek verdi tribünler ‘full’ çekti mask
Eskiçarşı destek verdi tribünler ‘full’ çekti
Çayırova ofsayt kurbanı mı? mask
Çayırova ofsayt kurbanı mı?
Sultan Orhan, Suadiye’ye yine kaybetti mask
Sultan Orhan, Suadiye’ye yine kaybetti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!
Hastanelerde devrim gibi karar! mask
Hastanelerde devrim gibi karar!
Belediye başkan adayı İYİ Partili oldu! mask
Belediye başkan adayı İYİ Partili oldu!

GALERİ

Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı mask
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta mask
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz! mask
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz!
İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan mask
İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan
Emlakçıların kongresinde gerginlik! mask
Emlakçıların kongresinde gerginlik!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR