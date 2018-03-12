Futbol sizinle güzel!

Toplam 80 takımın katılımıyla 10 grupta oynanan maçlar, bol gollü başladı. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda iki maç oynandı. Günün ilk maçında Kocaeli 1937 Sekaspor, Çayırtepe Gençlikspor’u 4-0 yendi. Maçın tamamında üstün oynayan 1937 Seka ilk galibiyetini aldı. Günün ikinci maçında, Serdar G.B. ile Kocaeli Yenişehir arasında oynandı. Yenişehir, Serdar GB’ye gol yağdırdı ve maçı 11-0 kazandı. Maçın başından itibaren adeta tek kale oynayan Kocaeli Yenişehir, sezonun ilk maçında farklı galibiyet elde etti. Cuma, cumartesi ve pazar günü oynanan maçlar sonrası ikinci hafta müsabakaları, hafta sonu oynanacak.

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 4 ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.13 Ligi D)

HAKEM: Furkan Gökdemir ***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Abdullah ***, Onuralp ***, Akif ***, Batuhan ***, Talha *** (Mustafa **), Osman *** (Alperen **), Barış ***, Emir ***, Buğra *** (Arda Eymen ***), Ensar ***, Yunus Emre ****)

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Beytullah **, Adem **, Enes ** (Berkay **), Alperen **, Hasan ***, Hüseyin **, Kerem ** (Yusuf Tuna **), Emirhan **, Fatih **, Ahmet Emir **, Alper Kerem **

GOLLER: Yunus Emre dk.11-14, Batuhan dk.21, Arda Eymen dk.44

SERDAR GB.: 0 KOCAELİ YENİŞEHİR: 11

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.13 Ligi D)

HAKEM: Furkan Gökdemir ***

SERDAR GBSPOR: Ömer *; Erdal ** (Bünyamin *), Emirhan ** (Gökhan *), Halil **, Furkan ** (Abdülkadir *), Yaşar ** (Merthan *), İsmail * (Gürkan *), İshak **, Emirhan Atınç **, Mertcan **, Enes Barlas **

KOCAELİ YENİŞEHİR: Salih ***, Burak Uslu ***, Burak Tezulaş ***, Talha *** (Yiğit ***), Emir ***, (Ayberk ***), Bedirhan *** (Barış **), Kaan *** (İsmail **), Halis *** (Ramazan ***), Ali Kerem ***, Mertcan ****, Ömer Faruk ****

GOLLER: Ömer Faruk dk.6-28-30-49, Mertcan dk.14-43-39-43-50, Ali Kerem dk.26-37