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Türkiye Engelliler Bilek Güreşi’nde 114 sporcu yarıştı

Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 22 ilden toplam 114 sporcu katıldı. Sporcular, oturarak ve ayakta olmak üzere sağ ve sol kol kategorilerinde mücadele etti. Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Erkeklerde ayakta, Olcay Avşar (sağ kol +90 kilo), Ömer Aydın (sağ kol 90 kilo),Yasin Urhun (sağ kol 80 kilo), Eyüp Ekmekçi (sağ kol 70 kilo), Mehmet Kaya (sağ ve sol kol 60 kilo), oturarak mücadelede Şaban Mazak (sağ kol +75 kilo), Gökhan Seven (sağ ve sol kol 75 kilo), Muhammed Safa Bakan (sağ ve sol kol 65 kilo), Sezer Uslucuk (sağ kol 55 kilo) ilk sırayı aldı. Erkekler ayakta, İlhan Memiş (sol kol +90 kilo), Murat Cırık (sol kol 90 kilo), Ahmet Bozdemir (sol kol 80 kilo), Kenan Eroğlu (sol kol 70 kilo) birinci oldu.

OTURARAK MÜSABAKASI SONUÇLARI

Erkekler oturarakta, Ümit Burunlular (sol kol +75 kilo) veErdal Çelik (Sol kol 55 kilo) kategorisini birinci tamamladı. Kadınlar ayakta, Zeynep Yılmaz (sağ ve sol kol +65 kilo), Aynur Bozdemir (sağ kol 65 kilo), Meryem Yıldırım (sol kol +65 kilo), Leyla Gökalp Koca (sağ kol 65 kilo), Hatice Yavuz (sol kol 65 kilo),oturarak mücadelede iseMeryem Yıldırım (sol kol +65 kilo), Leyla Gökalp Koca (sağ ve sol kol 65 kilo) birinciliği elde etti.

Bugün 13:45 TSİ - Spor

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