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4 belediyede işçiler greve gidiyor

İzmit, Darıca, Gebze ve Çayırova Belediyeleri ile Hizmet İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmelerinden bir sonuç çıkmadı. Sendika Başkanı İdris Ersoy'un açıklamalarına göre grev an meselesi...

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanıİdris Ersoy İzmit, Darıca, Gebze ve Çayırova Belediyeleri ile yapılan Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığını belirterek, greve başlanmasının an meselesi olabileğine vurgu yaptı. Ersoy açıklamasında; "01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak ve TÜİK’in açıklamış olduğu 2017 yılı yıllık enflasyonun %11.92 çıktığı bir ortamda işveren sendikasının (%0-%6- %9) ücret zammı teklifleri üyelerimizi üzmüştür. Hizmet-İş Sendikası ile İzmit, Gebze, Darıca ve Çayırova Belediyeleri adına işveren sendikası Yerelsen ile yürütülen Toplu-İş Sözleşmelerinde 60 günlük yasal müzakere süreci bitmiş ve daha sonra yapılan Resmi Arabulucu toplantılarında da bir sonuç çıkmamıştır. Yasal prosedür gereği bir haftaya kadar işyerlerinde sendikamızca grev kararı alınıp grev oylaması yapılma sürecine girmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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