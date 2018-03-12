Baran: Odalarımızı önemsiyoruz

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, önceki gün bazı meslek odalarının yöneticilerini makamında ağırladı. Başkan Baran’ın ilk konuğu bir süre önce yapılan kongre ile yeniden göreve seçilen Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk ve yönetim kurulu oldu. Buluşma sırasında oda başkan Öztürk, destekleri dolayısıyla belediye başkanı İsmail Baran’a teşekkür etti.

“BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRECEĞİZ”

Baran daha sonra ise Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Körfez Temsilcisi Orhan Bozkurt ile beraberindeki heyeti kabul etti. Muhasebeciler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan İsmail Baran, “Sizleri burada ağırlamak bizler için de önemli. Yaptığınız iş gerçekten çok önemli. Gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“ÖNERİLERİNİZ ÖNEMLİ”

Devletin; milleti, esnaf ve sanatkârı için var olduğuna dikkati çeken Başkan Baran, “Bizler de bu bilinçle hareket ediyoruz. Körfez’de yakaladığımız birlik ve beraberlik sadece ilçemizin geleceği için değil, Türkiye’nin bekası için de önemli. Bizler odalarımızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı önemsiyoruz. Ziyaretler yaparak onların görüş ve önerilerini dinliyoruz” ifadelerini kullandı.