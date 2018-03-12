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MMO Gebze, göreve başladı

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Gebze İlçe Temsilciliği, belirlediği yeni yürütme kurulu ile genç mühendislerle yoluna devam edecek.

Yeni yürütme kurulu, geçtiğimiz günlerde yapılan ilk toplantısında da görev dağılımını belirledi. Buna göre odanın Gebze temsilciliğine Sinan Yücel getirildi.

1500 ÜYE VAR

Sekreterliğe Yasin Çelik, saymanlığa Erdem Sinan Sapaz, asil üyeliğe de Sevda Saraç ile Mehmet İlkay Kınacı getirildi. Yürütme kurulu yapılan ortak açıklama ile tüm sektörlerde yer alan mühendislerin sorunları için çalışma yürüteceklerini ve farklı alanlardaki mühendislerin bir araya gelmesinde önemli katkı sunacaklarını dile getirdi. Gebze bölgesinde bin 500’ye yakın üye sayısına sahip MMO Gebze İlçe Temsilciliği 14. dönem yürütme kurulu 2018-2020 yılları arasındaki çalışma dönemini planlayacak.

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