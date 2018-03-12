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SEDAŞ’dan performansını artırdı

SEDAŞ’ın hizmet verdiği 186 Çağrı Merkezi, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet hedefi kapsamında, EPDK’nın Çağrı Merkezleri için 2017 yılında belirlediği performans hedefleri üzerinde bir performans gösterdi.

SEDAŞ istihdama katkı sağlayarak, 2016 yılında Çağrı Merkezi’nde çalışan sayısı 49 iken, 2017 yılında bu sayıyı yüzde yüzün üzerinde artırdı ve Çağrı Merkezi çalışan sayısını 125 kişiye çıkardı.

7/24 HİZMET

186 SEDAŞ Çağrı Merkezi, altı ayrı vardiya girişi ile Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de elektrik dağıtım bölgesi müşterileri için 7 gün, 24 hizmet veriyor. Merkez ile müşterilerin daha hızlı iletişim kurmasını sağlamak amacıyla, hat kapasitesi de artırıldı. 186 Çağrı Merkezi aldığı arıza kayıtlarını en hızlı şekilde sahadaki arıza ekiplerine ileterek hızlı çözüm sağlıyor. Merkezdeki başarılı cevaplama oranı yüzde 97, ulaşılabilirlik seviyesi ise yüzde 99.62’ye yükseldi.

Bugün 14:00 TSİ - Ekonomi

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