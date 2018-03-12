İzmit Belediyesi ahşap malzeme alacak

Marangoz atölyesinin faaliyetlerinde kullanılacak MDF, kontrplak, hırdavat malzeme alım ihalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 135 bin lira olan ihaleye katılan Sözer Orman Ürünleri firması 96 bin 425 lira, Turanlar Yapı firması da 112 bin 700 lira teklifte bulundu. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.