Marangoz atölyesinin faaliyetlerinde kullanılacak MDF, kontrplak, hırdavat malzeme alım ihalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 135 bin lira olan ihaleye katılan Sözer Orman Ürünleri firması 96 bin 425 lira, Turanlar Yapı firması da 112 bin 700 lira teklifte bulundu. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.
Bugün 14:01 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:03 TSİ )
İzmit Belediyesi ahşap malzeme alacak
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait marangoz atölyesi için malzeme temini yapılacak.
Bugün 14:01 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz