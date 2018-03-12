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SP’li Yıldız’dan CHP’ye uyarı!

CHP’ye kongre sonrasında nezaket ziyaretinde bulunan SP Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, “CHP’de bazıları İslam ile ilgili açıklama yaparak kopan oyların yeniden AKP’ye dönmesine neden oluyor. Bu büyük yanlış” dedi

Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, beraberindeki partili grup ile birlikte bir süre önce kongresini yaparak başkan seçilen CHP İlçe Başkanı İsmet İşeri’ye tebrik ziyaretinde bulundu. Gündemdeki yerel ve ulusal siyasi konuların da konuşulduğu buluşma sırasında konuşan CHP’li İsmet İşeri, SP’li heyete nezaket ziyareti için teşekkür etti.

“BU İTTİFAK NEYİN NESİ?”

2019 seçimlerinin ülkenin kaderini belli edeceğini dile getiren İşeri, “Başkanlık sistemi hukuki olmasa da filen uygulanıyor. Türkiye; İran, Suriye gibi devlet partisi olacak. MHP ve AKP ittifakını anlamak mümkün değil. Bundan sonra koalisyonlar döneminin kapandığını söylerken bu ittifak ne oluyor” diye sordu. İşeri, konuşmasının sonunda ise SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu da takdir ettiğini söyledi.

“KÜSKÜNLERLE BULUŞACAĞIZ”

İşeri konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi: “Örgüt birimlerimizle sahaya ineceğiz. Toplam 50 mahallemiz var. 20'si köy statüsünden, 11'i Gölcük'te, 19'u ise beldelerden mahalleye dönüşen yerler. Küskün üyelerimizi partimize katmalıyız” dedi. Bu arada SP İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ise ABD’ye rağmen Türkiye’de iktidar olacaklarını ifade etti.

CHP’YE NET UYARI!

CHP’lilere bir de önemli uyarıda bulunan Yıldız, “Biz asılız, AKP isi fotokopimiz. CHP'de bazı isimler tam seçim üzeri İslam üzerine konuşuyor. İnsanlar AKP’den soğurken, CHP'nin bu yanlış söylemlerinden korkarak bu tekrar iktidara doğru yöneliyorlar. Fakat yine de sonları geldi. Saadet Partisi’nden çok korkuyorlar. AB Bakanlığı’nı kapatın, İslam Bakanlığı kurun diyoruz. Türkiye bugünkü hali ile bağımsız değildir” diye konuştu.

Bugün 14:02 TSİ - Siyaset

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