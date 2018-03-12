Ayaz: Gidilmedik ev kalmayacak

AKP İzmit İlçe yönetiminin başlattığı mahalle koordinasyon toplantılarına Yenişehir Mahallesi’nde devam edildi. Mahalle başkanları ve yönetimlerinin katıldığı toplantıya ilçe başkanı Hasan Ayaz, İlçe Kadın Kolları Başkan Vekili Sibel Saraç ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ile parti yöneticileri katıldı.

“ÇALIŞMALARIMIZI DEĞERLENDİRECEĞİZ”

İlçedeki tüm mahallelerde koordinasyon toplantılarının yapılacağını belirten ilçe başkanı Ayaz, “Yaptığınız özverili parti hizmetlerinizden dolayı tüm mahalle teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu toplantılarımızla hem yaptığımız çalışmalarımızı değerlendirecek hem de yapılmasını planladığımız programlarımızı masaya yatıracağız” dedi.

“HANE HANE KOŞACAĞIZ”

Seferden sorumlu olarak yola çıktıklarını dile getiren Ayaz, “Bizim görevimiz, ulaşılmadık tek bir seçmen, kapısı çalınmadık tek bir ev bırakmadan koşmaktır. Türkiye’ye dair hayallerimizi ve hedeflerimizi vatandaşlarımızla paylaşarak onların gönlünü kazanmaktır. İşte onun için bir olacak, iri olacak, diri olacak, kardeş olacak, hep birlikte Türkiye olacağız” diye konuştu.