İYİ Parti Derince çok yoğun

Derinceli bir grup genç, parti binasında düzenlenen toplantıda ilçe başkanı Esra Tolu ile bir araya geldi.

DERNEK ZİYARETİ

Gençlerle buluşan ilçe başkan yardımcısı Esra Tolu, “Sizlerin gözlerinizdeki ışığı görmek bizleri umutlandırıyor. Bu parti sizler için var. Tüm gençlerimizi bekliyoruz. Sorunlarınızın çözümü için kapımız sizlere açık” dedi. Bu arada parti yöneticileri Marmara Mardinliler Derneği tarafından düzenlenen şehit ve gazilerle ilgili programa da katılım gösterdiler.